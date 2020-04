Americanii au inceput sa testeze populatia pentru a verifica imunizarea la coronavirus

Ziare.

Centrele pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC) au inceput un studiu in orasele in care s-au inregistrat focarele cele mai active ale epidemiei, potrivit site-ului de specialitate Statnews.Acest tip de test, serologic, examineaza sangele unei persoane pentru a identifica anticorpi specifici si a vedea astfel daca persoana a avut contact cu noul coronavirus, chiar fara sa stie acest lucru, asa cum se intampla frecvent, transmite marti AFP.Cand sistemul imunitar intalneste un virus, acesta ii pastreaza amintirea sub forma de anticorpi, deseori pe viata.Directorul CDC a spus caIn acelasi timp, Jay Bhattacharya, profesor de medicina la Universitatea Stanford din California, a declarat pentru AFP ca s-au colectat sambata probe de sange de la 2.500 de voluntari, precum si de la 500 dintre copiii acestora, din comitatul Santa Clara (Silicon Valley). Cateva picaturi de sange au fost colectate printr-o intepatura rapida in deget."Vom publica cifra prevalentei de indata ce va fi posibil", a precizat Jay Bhattacharya.De asemenea, cercetatorii de la Universitatea California de Sud planifica un studiu in zilele urmatoare in Los Angeles pe 1.250 de voluntari reprezentativi. "Rezultatele ar urma sa fie date publicitatii pana pe 15 aprilie", a declarat pentru AFP conducatorul studiului, profesorul Neeraj Sood.Obiectivul multor guverne vizeaza generalizarea realizarii unor astfel de teste pentru a se stabili cine poate parasi carantina in care se afla, in prezent, jumatate din omenire.Dar nu toate testele de anticorpi sunt similare si nu toate pot confirma daca persoana respectiva, desi a avut contact cu virusul, are suficienti anticorpi pentru a fi protejata de o viitoare contagiune.