Americanii au trimis unor aliati caini antrenati pentru depistarea bombelor. Animalele sunt lasate sa moara de foame

horrific. "The State Department sent dozens of highly skilled explosive-detection dogs to Jordan, even after the agency assessed a high degree of mistreatment and failure to care for the animals in 2016...It ultimately led to their early deaths" https://t.co/H2XCxNi9pK - Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) September 16, 2019

Since 2008, at least 12 U.S.-trained explosive detection canines provided to Jordan under an antiterrorism program died from medical problems. https://t.co/7hJp5yngA2 - Stars and Stripes (@starsandstripes) September 16, 2019

In urma investigatiei, s-a descoperit ca cel putin 10 caini trimisi in Iordania au murit intre 2008 si 2016, din cauza unor probleme medicale provocate de conditiile in care erau tinuti, arata CNN Iar cainii care au supravietuit in acesti ani sunt intr-o stare precara, extenuati si murdari sau plini de paraziti.Cainii surprinsi in imagini in timpul anchetei sunt extrem de slabi, atat de slabi incat li se vad coastele prin piele, au unghiile foarte lungi, capuse in urechi. In unele custi in care erau tinuti nici macar nu existau boluri pentru mancare, hrana fiind aruncata pur si simplu pe jos.Timp de mai bine de 20 de ani SUA au trimis tarilor partenere caini antrenati in depistarea bombelor. In ciuda faptului ca au cheltuit milioane de dolari pentru antrenamentul si trimiterea cainilor in diverse tari, oficialii Departamentului de Stat nu au reusit sa le asigure si bunastarea din locurile respective, arata raportul, facut in urma anchetei lansate dupa depunerea unei plangeri cu privire la tratamentul la care sunt supusi cainii.