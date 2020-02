Americanii se pregatesc pentru sezonul uraganelor. Care sunt numele lor

Ziare.

Mai sunt 100 de zile pana la inceperea sezonului uraganelor, iar americanii nu vor sa fie prinsi nepregatiti. Centrul National pentru Uragane a publicat lista cu cele 21 de nume pentru furtunile din acest sezon.Numele furtunilor din acest sezon:Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky si Wilfred.Sezonul uraganelor incepe, in SUA, pe 1 iunie si dureaza pana la 30 noiembrie. In 2019, meteorologii au "botezat" 18 furtuni si au egalat astfel anul 1969, care detinea recordul pentru cele mai multe uragane inregistrate in 150 de ani de masuratori.