Americanul retinut la Moscova a fost acuzat oficial de spionaj si risca o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare

Ziare.

com

Informatia privind punerea sub acuzare a lui Whelan a fost publicata initial de agentia de presa rusa Interfax si preluata apoi de Reuters.Serviciul federal de securitate rus (FSB) l-a arestat vinerea trecuta pe Whelan, sustinand ca il suspecteaza de spionaj Familia lui Paul Whelan a declarat, in schimb, ca acesta sa afla in Rusia pentru a participa la casatoria unui prieten si nu ca nu i se poate reprosa nimic. Mai mult, fratele sau David a spus ca Paul tocmai participa impreuna cu alti invitati la celebrarea acestei casatorii in hotelul Metropol din Moscova cand a disparut, inexplicabil.Departamentul de Stat al SUA a anuntat, in scurt timp, ca a primit informatii din partea Moscovei cu privire la arestarea lui Whelan. La cerere, Moscova i-a permis fostului puscas marin sa primeasca o vizita din partea ambasadorului SUA in Rusia, Jon Huntsman Cata vreme rusii nu spun mare lucru, americanii continua sa dezvaluie informatii despre Paul Whelan. Spre exemplu, BorgWarner, - o societate cu sediul in Michigan care furnizeaza piese de schimb fabricantilor de automobile - a informat ca il avea pe Paul Whelan statele de plata. Mai exact, fostul puscar marin era director in cadrul companiei, insarcinat in special cu asigurarea securitatii in cladirile intreprinderii de la Auburn Hills.Daniel Hoffman, fost sef al filialei CIA la Moscova, nu a exclus ca, o tanara rusoaica acuzata in SUA ca ar fi vrut sa se infiltreze in beneficiul Moscovei in unele organizatii americane, intre care si puternica National Rifle Association (NRA).Daca nu va fi extradat si va fi gasit vinovat de spionaj, Paul Whelan risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 20 de ani, in Rusia.