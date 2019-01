Ancheta in SUA dupa ce o femeie care este in coma de peste 10 ani a nascut un baietel

Ziare.

Evenimentul a avut loc la Hacienda Healthcare, unde este internata femeia. Nimeni nu si-a dat seama ca femeia era insarcinata pana in momentul in care au inceput contractiile, la 29 decembrie."Acest caz face obiectul unei anchete a politiei din Phienix", a declarat pentru Reuters sergentul Tommy Thompson.David Leibowitz, purtator de cuvant al Hacienda Healthcare, a declarat ca oficialii stabilimentului au cunostinta de "un incident profund tulburator" si coopereaza cu politia.Tasha Menaker, care conduce o asociatie impotriva violentei sexuale si domestice in Arizona, a facut un apel la politie sa preleveze ADN de la angajatii clinicii pentru ca tatal copilului sa fie identificat.