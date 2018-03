Ancheta Rusia-Trump: Procurorul special Mueller a cerut documente despre afacerile presedintelui american

Ziare.

Citatiile judiciare au fost adresate Organizatiei Trump, fiind un nou pas spre aducerea investigatiei mai aproape de actualul lider de la Casa Alba.Nu este clar care este sfera de incidenta a ordinelor judiciare care vizeaza activitatile Organizatiei Trump, o asociatie care include toate companiile presedintelui si familiei acestuia.Echipa procurorului special Robert Mueller vrea toate documentele referitoare la Rusia si la alte domenii vizate de investigatie.Masura judiciara este cel mai recent semnal ca investigatia va continua cel putin cateva luni. In ultimele saptamani, echipa procurorului special Robert Mueller s-a concentrat pe fluxul de bani din Emiratele Arabe Unite spre Statele Unite."Incepand din iulie 2017, noi am transmis public ca Organizatia Trump coopereaza in totalitate in investigatii si raspunde la solicitari", a declarat Alan Futerfas, un avocat al Organizatiei Trump.In februarie, procurorul special Robert Mueller a extins ancheta in cazul presupuselor contacte externe ale echipei presedintelui Donald Trump, fiind verificate legaturile lui Jared Kushner, ginerele si principalul consilier prezidential, cu investitori din China.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.