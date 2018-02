Ancheta Rusia-Trump: Un martor-cheie colaboreaza cu procurorii si scapa de acuzatiile de frauda

Ziare.

com

El a pledat vinovat saptamana trecuta , dupa ce a fost acuzat ca a conspirat impotriva Statelor Unite si ca a mintit anchetatorii.La acuzatii s-a renuntat in urma unei intelegeri in care autoritatile arata clementa, iar Gates coopereaza cu anchetatorii in schimb, scrie The Guardian.Gates este un fost consilier in echipa lui Trump si fost asociat al lui Paul Manafort, fostul manager de campanie al lui Trump. El a lucratsi a fost acuzat, de asemenea, pentru caManafort a fost si el acuzat desi ca aConform legii americane, persoanele care fac lobby in numele guvernelor straine, asa cum Manafort a recunoscut ca a facut, sunt obligate sa aduca la cunostinta activitatea lor Departamentului pentru Justitie.