Angajatii Microsoft cer companiei sa renunte la un contract masiv cu armata SUA: Nu ne-am angajat sa facem arme

Ziare.

com

Actiunea initiata de trei dintre angajatii Microsoft este cel mai recent exemplu de protest din partea angajatilor industriei tehnologiei fata de cooperarea cu guvernele in domeniul tehnologiilor emergente. Microsoft a castigat in noiembrie un contract pentru aprovizionarea armatei americane cu cel putin 2.500 de prototipuri de casti de realitate augmentata, care prezinta digital informatii contextuale din fata ochilor utilizatorului.Guvernul a anuntat ca dispozitivele vor fi utilizate pe campul de lupta si la antrenamente.In petitia publicata pe Twitter, angajatii afirma: "nu ne-am angajat sa dezvoltam arme si cerem sa avem un cuvant de spus in legatura cu modul in care este folosita munca noastra".Ei au cerut companiei sa dezvolte "o politica de utilizare acceptabila de catre public" pentru tehnologia sa si infiintarea unei companii independente de evaluare.Microsoft a anuntat intr-un comunicat ca apreciaza de fiecare data feedbackul angajatilor, mentionand si o postare pe blog din luna octombrie a presedintelui companiei, Brad Smith, in care acesta a afirmat ca Microsoft va continua sa asiste armata si va sustine legile care asigura utilizarea responsabila a tehnologiilor noi.