Animale de la Zoo ucise de grindina de marimea unei mingi de baseball (Foto&Video)

At least two animals were killed on Monday when a hail storm rolled over Cheyenne Mountain Zoo in Colorado Springs.



Multiple people were injured and numerous cars were damaged.



READ MORE: https://t.co/yKrTmbZXZK pic.twitter.com/Rnd37Sffu4- Globalnews.ca (@globalnews) 7 august 2018

Monday's hail storm damaged more than 300 cars at Cheyenne Mountain Zoo. @csgazette pic.twitter.com/13wFyfP4Aw - christian murdock (@cogrizzly) 7 august 2018

As we were leaving the Cheyenne Mountain Zoo covering all the hail damage, a storm is starting to roll in that could bring more of the same. #COWX @DenverChannel pic.twitter.com/Gm8uAcBqe4 - Tomas Hoppough (@Tomas_Denver7) 7 august 2018

Ziare.

com

In unele zone, bucatile de gheata cazute din cer au fost de marimea unei mingi de baseball, ceea ce a dus la evacuarea gradinii Cheyenne Mountain Zoo din Colorado Springs. Gradina zoologica a ramas inchisa si marti si miecuri, conform Xinhua.Doua pasari au fost ucise de grindina. "Una a fost Daisy, o rata leseasca in varsta de 4 ani. Cealalta a fost un vultur de Cape in varsta de 13 ani, Motswari", au explicat reprezentantii gradinii intr-un mesaj publicat pe Facebook.Cinci persoane au fost transportate la spital in urma ranilor suferite la gradina zoologica, iar alti noua vizitatori au primit ingrijiri medicale la fata locului, conform Politiei din Colorado Springs.