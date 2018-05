Aproape 100 de membri ai Congresului SUA dorm in birouri, pentru ca nu au bani de chirie

Ziare.

Oficial, 50 de politicieni au recunoscut acest lucru, insa cifra vehiculata de catre New York Post, dupa interviuri cu membri ai Congresului, ajunge la 100, adica peste o cincime din totalul membrilor.Reprezentantii, ca membri ai Congresului, primesc un salariu anual de 174.000 de dolari, cifra care a stagnat in ultimii 10 ani, in timp ce in Washington chiria unei garsoniere poate incepe si de la 2.000 de dolari pe luna. In paralel, trebuie sa isi achite si cheltuielile cu locuinta personala din statul din care provin."Daca ar trebui sa inchiriezi sau sa cumperi o locuinta in Washington, atunci doar milionarii ar putea fi membri ai Congresului", a declarat republicanul Dan Donovan, raspunzand criticilor care il acuza ca si-a transformat biroul in dormitor.Unii dintre colegi nu sunt multumiti de situatie asa ca luna aceasta urmeaza sa fie aprobata o noua lege prin care politicienilor le va fi interzis sa isi transforme birourile in locuinte personale, deoarece ar incalca normele etice ale Congresului."Este nesanatos, nu mi-ar placea sa stau la discutii in dormitorul cuiva", a declarat Bennie Thompson, care se afla printre membrii Congresului care au propus noua legislatie."Ai parte de cablu gratuit, securitate gratuita. Fara chirie. Se pierd in jur de 30.000 de dolari anual", a comentat Thompson.