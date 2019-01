Armata americana isi cere scuze pentru o "gluma de prost gust"

Ziare.

Intr-un mesaj postat pe Twitter, sters acum, dar preluat de media americane, Stratcom, care face parte din Pentagon , a publicat o inregistrare video in care un avion lanseaza doua bombe, insotita de un mesaj."Traditia din #TimesSquare pentru Anul Nou de a lansa marele glob... in caz de nevoie suntem gata sa lansam ceva mult, mult mai mare", se mentioneaza in postare.Comandamentul strategic american, al carui slogan este "Pacea este meseria noastra", a recurs apoi la o noua postare pentru a-si cere scuze."Precedentul nostru tweet pentru noul an este de prost gust si nu reflecta valorile noastre. Ne cerem scuze. Noi ne consacram securitatii Americii si a aliatilor sai", a precizat Stratcom.Citat de NBC News, un purtator de cuvant al comandamentului american al fortelor strategice, care controleaza in special arsenalul nuclear al SUA, a precizat ca bombele prezentate in imaginile din inregistrarea postata pe Twitter nu erau nucleare.In jur de un milion de persoane sunt prezente, in fiecare an, in cartierul Times Square din New York, unde este celebrata, din 1907, trecerea in noul an, simbolizat de o sfera gigantica care aluneca lent pe o tija de 43 de metri.