Armata SUA a efectuat "atacuri defensive" in Irak si Siria impotriva militiilor Hezbollah

Pentagonul a anuntat ca a avut ca tinta trei locatii ale gruparii musulmane siite din Irak si doua din Siria. Locatiile respective includeau unitati de stocare de armament si centre de control ale gruparii, utilizate pentru planuirea si executarea de atacuri impotriva fortelor de coalitie, transmite Reuters.Statele Unite au acuzat Hezbollah de un atac produs vineri, cu peste 30 de rachete, in care a fost ucis contractorul american si raniti patru membri ai armatei americane si doi ai fortelor de securitate irakiene, in apropiere de orasul Kirkuk - bogat in petrol."Ca raspuns la atacurile repetate ale Hizbollah impotriva bazelor irakiene care gazduiesc fortele coalitiei Operation Inherent Resolve (OIR), fortele Statelor Unite au efectuat atacuri defensive de precizie...care vor reduce capacitatea Hezbollah de a efectua atacuri viitoare impotriva fortelor de coalitie OIP", a afirmat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman.Surse din armata irakiana au spus ca in urma atacurilor de duminica au fost ucisi 18 luptatori ai militiei, iar peste 50 au fost raniti.