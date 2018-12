Armistitiu in razboiul comercial SUA - China

Ziare.

Cei doi presedinti "au ajuns la un acord pentru a pune capat aplicarii de noi taxe vamale", a declarat ministrul chinez de externe, Wang Yi, in cadrul unei conferinte de presa, dupa dineul de lucru de peste doua ore al liderilor celor doua state si al consilierilor lor.Ministrul adjunct al comertului, Wang Shouwen, a precizat ca Washingtonul va renunta sa majoreze, asa cum era prevazut, de la 10% la 25% taxele vamale pentru produse importate din China in valoare de 200 de miliarde de dolari - jumatate din total - incepand de la 1 ianuarie 2019. Casa Alba a anuntat insa ca aceasta decizie nu este decat suspendata, pentru o perioada de 90 de zile.Daca cele doua tari nu vor reusi in acest interval sa se inteleaga asupra unor "schimbari structurale" in relatiile lor comerciale, in special in ceea ce priveste transferurile "fortate" de tehnologie si proprietatea intelectuala, "drepturile vamale de 10% vor fi majorate la 25%", potrivit unui comunicat al presedintiei americane.Washingtonul mai anunta si ca Beijingul s-a angajat sa cumpere o cantitate "inca nedefinita, dar foarte substantiala" de produse americane, pentru a reduce enormul dezechilibru comercial intre cele doua tari.In special, China va incepe "imediat" sa cumpere produse agricole americane, dau asigurari americanii.Donald Trump a salutat o "reuniune incredibila si productiva care deschide posibilitati nelimitate pentru China si SUA".La randul lui, Wang Yi a vorbit despre un rezultat castigator pentru toata lumea al acestei reuniuni, la finalul unui summit G20 sub inalta tensiune in Argentina, noteaza AFP.