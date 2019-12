Atac armat in New Jersey: cel putin sase morti si mai multi raniti

The #HCPO is confirming that one police officer has been fatally shot today in #JerseyCity. Two add'l officers & one civilian have also been struck by gunfire but they are stable. Avoid the entire area surrounding MLK Blvd & Bayview Ave. More info to follow. - ProsecutorSuarezHCPO (@HCPOProsecutor) 10 December 2019

For parents: We still have an active scene but all the schools in the area are secure and all children are accounted for. We will provide more information later. - Steven Fulop (@StevenFulop) 10 December 2019

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl - NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) 10 December 2019

Un individ a deschis focul, la intamplare, inspre trecatori, in zona Martin Luther King din Jersey City. De asemenea, dintr-o cladire, doi atacatori au tras focuri de arma in multime si in politie.Surse locale sustin ca incidentul a pornit intr-un magazin, unde s-ar fi baricadat doi dintre suspecti, potrivit BBC Numeroase forte de ordine si de salvare au fost mobilizate la locul unde a avut loc atacul armat. In schimburile de focuri, cel putin sase oameni au murit, dintre care doi fac parte din atacatori. Intre morti ar fi trei civili si un agent de politie.Alte cateva persoane sunt ranite, atat civili, cat si politisti.Cel putin un atacator este inca in libertate si ar fi reusit sa fuga de la locul atacului.Pana in acest moment, autoritatile nu au identificat motivul atacului, insa au exclus varianta unui atac terorist.