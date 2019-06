Atac armat in Virginia: 12 morti si cel putin sase raniti

Ziare.

Seful politiei din Virginia Beach, James Cervera, a declarat intr-o conferinta de presa ca sunt in curs de anchetare circumstantele in care s-a produs atacul armat, fara a furniza multe detalii. A precizat ca printre persoanele ranite se afla un ofiter de politie, transmite Reuters.Vineri, putin dupa ora locala 16:00 (20:00 GMT) suspectul, "un vechi angajat nemultumit", a intrat in cladire si a inceput "imediat sa traga la intamplare", a declarat Cervera, potrivit AFP.Incidentul a avut loc in cladirea numarul 2 a complexului centrului municipal, unitate ce gazduieste birourile angajatilor din domeniul lucrarilor publice si al utilitatilor, situata langa cladirea primariei.Dupa sosirea fortelor de ordine, "suspectul a atras asupra unui ofiter de politie, iar politistii, la randul lor, au deschis focul. Suspectul a decedat" a mai precizat seful politiei din Virginia Beach."Aceasta este cea mai sfasietoare zi din istoria Virginia Beach", a declarat primarul Bobby Dyer in conferinta de presa comuna cu seful politiei. "Oamenii implicati sunt prietenii, colegii de munca si vecinii nostri", a declarat primarul, conform Reuters.Problematica violentei armate are o semnificatie speciala in Virginia, stat in care isi are sediul National Rifle Association (Asociatia Nationala a Armelor), cea mai veche organizatie americana ce militeaza pentru dreptul cetatenilor de a detine arme.In Virginia, un stat in mod traditional republican, dare care "se coloreaza" democrat pe masura ce se urbanizeaza si se diversifica, a avut loc in 2007 un atac armat sangeros, in care un student cu probleme psihice a ucis 32 de persoane in campusul Universitatii Virginia Tech.