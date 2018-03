Atac armat intr-o universitate din SUA: Doi morti UPDATE Persoanele ucise sunt parintii criminalului

UPDATE:

Atacul armat a avut loc in unul din caminele din campusul Universitatii Centrale din Michigan, relateaza Detroit Free Press si WLNS.Autoritatile cauta activ un individ in varsta de 19 ani."Suspectul este un barbat de culoare, in varsta de 19 ani. Este considerat inarmat si periculos", a transmis Politia."Sunt in legatura constanta cu Politia din Michigan, care incearca sa afle ce s-a intamplat la Universitatea Centrala din Michigan. Prioritatea este siguranta persoanelor din campus si le multumesc tuturor agentilor care au intervenit rapid", a afirmat guvernatorul statului, Rick Snyder.Persoanele ucise sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press.Autoritatile considera ca autorul atacului este James Eric Davis, in varsta de 19 ani, student la Universitatea Centrala din Michigan.Individul si-a omorat parintii, care venisera sa il ia pentru a pleca in vacanta de primavara. Atacul vine la doua saptamani de la cel petrecut la un liceu din statul american Florida , in urma caruia 17 persoane si-au pierdut viata.