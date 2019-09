Atac armat intr-un bar din South Carolina (SUA): Doua persoane au murit, opt au fost ranite

Ziare.

com

Atacatorul inca nu a fost prins si politistii nu stiu daca in Ole Skool Sports Bar & Grill a tras asupra multimii si altcineva.Biroul serifului a anuntat ca se pare ca"Aceasta nu este o situatie in care un necunoscut oarecare a ales un loc oarecare si a intrat ca sa impuste oameni la intamplare", a declarat Doug Barfield, purtator de cuvant al biroului serifului.Zece persoane, inclusiv cei doi barbati care au murit, au fost impuscate in atacul care a avut loc noaptea trecuta, la ora 02.45. Patru dintre raniti au fost transportate cu elicopterul la spital. Ceilalti patru raniti au primit ingrijiri la unitati medicale din apropiere.