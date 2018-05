Ziare.

Atacul armat a avut loc in curtea Liceului Highland, situat in oraselul californian Palmdale, a declarat seriful local, Darren Harris, informeaza CNN.Un elev in varsta de 14 ani a fost ranit la o mana prin impuscarea cu o arma de foc de catre un coleg, dupa o altercatie.Autorul atacului a fost retinut, iar arma a fost confiscata.