Atac armat intr-un supermarket din Texas, mai multe persoane au fost ucise (Video) UPDATE

"Alerta de focuri de arma. Nu va apropiati de galeria comerciala Cielo Vista", a scris politia pe Twitter la 17.00 GMT. "Am primit mai multe informatii privind prezenta mai multor atacatori", a adaugat politia.Conform presei locale, focurile de arma au avut loc intr-un supermarket Walmart.Mai multe persoane au fost ucise in atac, a spus Olivia Zepeda, sefa de cabinet a primarului din El Paso, conform site-ului CNN.Mai multe persoane, iar altele sunt spitalizate, in timp ce trei suspecti au fost retinuti, au anuntat autoritatile. Conform unor surse citate de Fox News, intre 15 si 20 de persoane au fost impuscate.In SUA au loc deseori atacuri armate.Marti, doua persoane au fost ucise si un politist a fost ranit intr-un supermarket al aceluiasi lant comercial in Mississippi.Duminica, trei persoane, intre care un baiat de sase ani, au fost ucise cand un atacator de 19 ani a deschis focul la un festival gastronomic la Gilroy, in California, la sud de San Francisco.