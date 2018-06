Atac armat la redactia unei publicatii din SUA: Cinci oameni au murit

Ziare.

Potrivit informatiilor furnizate de autoritati, numeroase focuri de arma s-au auzit, joi dupa-amiaza, la sediului publicatiei Capital Gazette, care este detinuta de Baltimore Sun, dupa ce un barbat a intrat in cladirea din Bestgate Road, informeaza CBS News.Purtatorul de cuvant al Politiei comitatului Anne Arundel, statul Maryland, locotenentul Ryan Frashure, a precizat, intr-o declaratie de presa, ca fortele de ordine au raspuns in doar 60 de secunde dupa ce un apel la numarul de urgenta anunta focuri de arma la sediul Capital Gazette din Bestgate Road.Un barbat a fost retinut la scurt timp dupa sosirea fortelor de ordine. Potrivit CBS, este vorba despre un tanar de aproximativ 20 de ani, care avea asupra sa o pusca.Politia nu a dorit sa ofere informatii in legatura cu identitatea suspectului.Phil Davis, reporter la Gazette, a scris, pe Twitter , ca se afla in cladire in momentul incidentului si ca atacatorul a tras numeroase focuri de arma prin usa din geam de la intrarea in cladire, unde se aflau numerosi angajati.Zeci de angajati ai publicatiei Capital Gazette au fost evacuati din cladire.