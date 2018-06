Atac armat la un azil de batrani din SUA: Un mort si doi raniti

Ziare.

Atacul armat a avut loc imediat dupa ce pompierii au fost solicitati la un imobil de 11 etaje situat in zona Long Beach, la periferia sudica a orasului Los Angeles, informeaza CNBC.Trei persoane, inclusiv doi pompieri, au fost raniti. Unul dintre pompierii raniti era in stare critica si a decedat la spital.Jake Heflin, purtatorul de cuvant al Pompierilor din Long Beach, a declarat ca echipele de interventie au fost vizate de focuri de arma in timp ce incercau sa stinga un mic incendiu provocat de o scurgere de gaz.Sergentul de politie Brad Johnson a declarat ca presupusul autor al atacului armat, un locatar al azilului de batrani care functioneaza in cladire, a fost retinut.