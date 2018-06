Atac armat la un festival de arte in SUA: Unul dintre atacatori a murit, cel putin 20 de persoane sunt ranite

Ziare.

Politia a informat ca cel putin doi oameni au deschis focul la ora locala 03:00 in timp ce 1.000 de persoane erau prezente, scrie BBC.Unul dintre suspecti, un barbat in varsta de 33 de ani, a fost impuscat mortal, iar inca o persoana se afla in custodia politiei.Patru persoane dintre cele ranite se afla in stare critica.Unul dintre cei prezenti, Angelo Nicolo, a declarat pentru presa americana ca era la festival cu fratele sau si a auzit zgomote puternice, moment in care oamenii au inceput sa fuga in strada."Am vazut doi politisti cum escortau un barbat care era impuscat in picior. L-au bandajat si l-au evacuat", a declarat Nicolo.Organizatorii au comunicat pe pagina de Facebook a festivalului ca sunt "socati" si "intristati" de ce s-a intamplat."Ne doare inima iar ochii ne sunt incetosati dar determinarea noastra de a face din Trenton un oras mai bun prin creativitate si inspiratie nu va ceda niciodata", se arata in postarea lor de pe Facebook.