Atac armat la un liceu din Florida: Cel putin un mort si zeci de raniti. Criminalul e in libertate

Un individ a deschis focul in Liceul Marjory Stoneman Douglas din oraselul Parkland, situat in statul american Florida.Departamentul Pompierilor din comitatul Broward a comunicat ca cel putin o persoana a fost ucisa in incident, informeaza postul WSVN, afiliat CNN.Biroul serifului local a anuntat ca intre 20 si 50 de persoane au fost ranite, relateaza postul Fox8. Cel putin cinci raniti sunt in stare grava.Autorul atacului este inca in libertate.