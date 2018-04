Atacatorul din Nashville a fost arestat dupa 36 de ore de cautari

Ziare.

com

Fotografii postate de politia din Nashville il arata pe Travis Reinking, un muncitor in constructii in varsta de 29 de ani, in arest, transmite Reuters. El este suspectat ca a deschis focul in restaurant cu o pusca de asalt, dupa care a fugit dezbracat de la locul faptei.Intr-o fotografie in care se afla pe bancheta din spate a masinii de politie, Reinking are parul ravasit, zgarieturi pe umar si poarta o camasa rosie rupta si blugi murdari.Reinking, care avea un pistol si munitie intr-un rucsac in momentul arestarii, nu a vorbit cu politia. El este incarcerat intr-o inchisoare din Nashville, cautiunea initiala fiind stabilita la 500.000 de dolari pentru fiecare din cele patru acuzatii de omor.Mai mult de 150 de politisti locali si statali au luat parte la cautarea atacatorului, care are o istorie de comportament bizar, halucinatii si incidente multiple cu autoritatile, inclusiv un episod petrecut la Washington, in iulie 2017, cand a fost arestat pentru ca incerca sa patrunda in Casa Alba.Indicii primite de la localnici au ajutat politia sa ia urma agresorului in padure, la circa 3 km de restaurant, cu ajutorul cainilor si al elicopterelor.Potrivit politiei, Reinking nu a opus rezistenta in momentul arestarii.Reinking a locuit in Illinois inainte de a se muta la Nashville. Dupa incidentul de la Casa Alba, autoritatile din Illinois i-au retras autorizatia de a purta arme.Tatal lui Reinking, Jeffrey, declarase ulterior politiei ca va tine sub cheie armele fiului sau, printre care s-ar fi aflat si pusca folosita in atacul de duminica. Potrivit politiei din Nashville, tatal i-ar fi restituit armele fiului sau, motiv pentru care ar putea fi pus sub acuzare.