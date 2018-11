Au cazut cu liftul 84 de etaje dar au scapat, miraculos, cu viata

Ziare.

Incidentul, care s-a petrecut vineri dimineata, era cat pe ce sa se transforme intr-o tragedie, dar a avut un final fericit. Cei sase au cazut in gol cu liftul in care se aflau de la etajul 95 al cladirii John Hancock Center (foto) pana la etajul 11, unde liftul s-a oprit, relateaza BBC Mai mult, cu ultimele puteri ei au transmis mesaje pe telefon prietenilor, care au alertat serviciile de urgenta. Cei sase captivi au fost eliberati de pompieri dupa trei ore si jumatate de eforturi sustinute.Din primele informatii reiese ca un cablu ros a cauzat caderea, in timp ce alte cabluri rezistente au facut ca liftul sa nu atinga totusi pamantul, oprindu-se la etajul 11.Jaime Montemayor (50 de ani) se afla in cabina impreuna cu sotia sa. El a povestit ca la inceput liftul a coborat normal, dupa care s-a auzit brusc un "clack clack clack", iar in cabina a inceput sa intre mult praf si viteza sa creasca. "Am tipat, ne-am rugat. Am crezut ca o sa murim", a povestit barbatul, care venise in vizita in SUA din Mexic.Pompierii i-au scos la lumina pe cei sase supravietuitori dupa ce au facut o deschizatura in zid. Potrivit anchetatorilor, liftul fusese verificat ultima oara in luna iulie.C.B.