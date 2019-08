Autoritatile din SUA incearca sa blocheze intrarea in tara a imigrantilor prea saraci

Ziare.

Noua reglementare, promovata de Stephen Miller, principalul consilier al presedintelui Donald Trump pentru politica de migratie, va intra in vigoare pe 15 octombrie. Vor fi respinse cererile de vize temporare sau permanente ale celor care nu au venituri suficiente, care beneficiaza de ajutoare sociale, bonuri pentru alimente, locuinte sociale sau asistenta medicala in cadrul programului Medicaid, transmite Reuters.Obiectivul este garantarea "autosuficientei" imigrantilor, astfel incat acestia, explica o nota publicata in Federal Register, jurnalul oficial al guvernului Statelor Unite.Ken Cuccinelli, directorul interimar al Serviciilor pentru Cetatenie si Imigrare ale SUA, a aratat intr-un interviu difuzat luni de Fox News ca "", iar pe termen lung noua reglementare "va avea si avantajul protectiei contribuabililor, prin asigurarea ca aceia care imigreaza in aceasta tara".Reglementarea deriva din, conform careia guvernul poate sa refuze sa acorde viza oricarei persoane care prezinta riscul de a deveni o "povara publica", explica Reuters. In ultimii ani, autoritatile de resort au respins cererile de viza ale celor care ar fi urmat sa depinda in primul rand de asistenta guvernamentala.Reforma se incadreaza in eforturile presedintelui Donald Trump de a reduce migratia - atat legala, cat si ilegala - pe care o considera una dintre cele mai importante probleme ale mandatului sau la Casa Alba . In acelasi scop, el a promis ca se va construi un zid la frontiera SUA cu Mexicul, iar initial a sustinut ca partea mexicana va plati constructia. De asemenea, a insistat pentru modificarea legislatiei privind imigratia. In ambele directii de actiune, nu s-au inregistrat progrese importante in Congres, noteaza Reuters.Modificarea regulilor privind ajutoarele ar putea fi, apreciaza agentia, care mentioneaza ca sustinatorii drepturilor imigrantilor au criticat planul guvernului, argumentand ca reprezinta o modalitate de a ocoli Congresul.Institutul pentru Politica de Migratie se asteapta ca noile reglementari sa duca la respingerea a peste jumatate din cererile de "green cards" (documentele care asigura dreptul de resedinta in SUA) din motive familiale. In 2016 au fost emise aproximativ 800.000 de astfel de permise de sedere.Majoritatea imigrantilor nu sunt eligibili pentru principalele programe de asistenta sociala din Statele Unite decat dupa ce primesc "green card". Masura anuntata de DHS extinde definitia "poverii publice", ceea ce va impiedica si mai multe persoane sa primeasca dreptul de resedinta. Solicitantii trebuie sa faca dovada unor venituri mai ridicate.In acelasi timp, a fost extinsa lista programelor de asistenta a caror accesare este incompatibila cu obtinerea dreptului de sedere in SUA pe termen lung. Aparatorii drepturilor imigrantilor si-au exprimat ingrijorarea ca acestia ar putea fi astfel descurajati sa primeasca ajutoarele medicale sau alimentare la care ar avea dreptul direct sau pentru copii, iar ca urmare sanatatea publica se va deteriora.In ianuarie 2018, Departamentul de Stat a lasat in mai mare masura la aprecierea diplomatilor americani deciziile privind refuzul de a elibera vize pentru cei care ar putea necesita ulterior cheltuieli publice.In anul fiscal 2018, care s-a incheiat in septembrie,. Departamentul Justitiei are la randul sau in vedere o reglementare care ar largi mult categoria de persoane care pot fi expulzate deoarece beneficiaza de ajutoare sociale.