Avertizare MAE: Sunt incendii de vegetatie si restrictii de circulatie in Los Angeles

Potrivit unui comunicat al MAE, se recomanda respectarea cu strictete a indicatiilor date de reprezentantii autoritatilor americane pe linia normelor de prevenire a incendiilor, inclusiv cele care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.Cetatenii romani aflati in zonele afectate de aceste incendii sunt rugati sa urmareasca anunturile facute de autoritatile americane la pagina web dedicata https://www.lafd.org/ si sa urmeze recomandarile si instructiunile acestora, iar cei aflati in dificultate sau care au cunostinta de existenta altor cetateni romani afectati de incendiile din vestul orasului Los Angeles pot utiliza telefonul de urgenta al oficiului consular al Romaniei la Los Angelessi adresa de posta electronicaTotodata, cetatenii romani pot sa se adreseze si Ambasadei Romaniei din Washington, la numarul de telefon dedicat solicitarilor de asistenta consulara de urgenta:sau la numerele de telefon ale sectiei consulare a misiunii diplomatice a Romaniei in Statele Unite ale Americii:Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://washington.mae.ro http://www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" ( http://www.mae.ro/app_cs ), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".