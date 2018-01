Bilant dramatic in California: Alunecarile de teren au ucis 20 de oameni

Ziare.

Victimele au fost descoperite in zona comunitatii Montecito, aflata la 137 de kilometri nord-vest de Los Angeles, au anuntat, duminica, autoritatile locale citate de Associated Press.Operatiunile de cautare si salvare s-au incheiat duminica, iar autoritatile au trecut la faza de cautare si recuperare, a anuntat Bill Bown, seriful comitatului Santa Barbara.Cel putin 65 de locuinte au fost distruse, iar peste 460 au fost avariate in urma alunecarilor de teren din 9 ianuarie. Mai mult, o portiune din autostrada US 101, principala artera rutiera din regiune, a fost inchisa pe termen nedeterminat.Oficiali din serviciile de interventie au declarat ca sansele de a mai descoperi supravietuitori sunt tot mai reduse.Incendiile din luna decembrie au afectat zonele cu vegetatie, care ajutau la prevenirea inundatiilor si alunecarilor de teren.