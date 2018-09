Bilantul Uraganului Florence continua sa creasca: Sunt 23 de morti

Ziare.

Cel putin 17 persoane au murit in statul Carolina de Nord, iar alte sase in Carolina de Sud. Printre persoanele decedate se numara un copil de un an si mama acestuia, informeaza postul public de radio NPR si agentia Reuters.Inundatiile vor continua pana la sfarsitul saptamanii, a anuntat Serviciul american de Meteorologie.Orasele Wilmington si Fayetteville continua sa fie izolate din cauza inundatiilor.In statul Carolina de Nord sunt inchise 1.200 de drumuri. In total, 509.000 de locuinte si sedii de firme nu au electricitate.