Bursa din SUA e la un nivel record, dupa imbunatatirea relatiilor comerciale cu China

Actiunile gigantului Amazon au urcat joi cu 2,5% dupa ce Mastercard a publicat un raport care arata ca vanzarile online au ajuns la un nivel record in timpul sezonului de cumparaturi pentru sarbatorile de iarna."Partea importanta este ca vanzarile online au fost mult mai solide decat ne-am asteptat. In magazine, nivelul vanzarilor a fost sub estimari, astfel incat vanzarile online, si in principal Amazon, au salvat situatia", a apreciat John Conlon, director, in cadrul companiei americane People's United Advisors.Traderii au apreciat informatiile privind posibilitatea semnarii unui acord comercial intre SUA si China la inceputul lunii ianuarie."Daca acordul comercial intre SUA si China va fi semnat, va fi stimulata si cresterea economiei mondiale pe termen lung", a adaugat Conlon.In debutul sedintei bursiere de joi, indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,28%, la 28.596,22 puncte, in timp ce indicele S&P 500 a inregistrat un avans de 0,36%, la 3.235,03 puncte, un nou nivel record. Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,53%, la 9.000,10 puncte, depasind pentru prima data pragul de 9.000 de puncte.