California a legalizat vanzarea de canabis pentru uz recreational. Peste 20% din populatia SUA are de acum acces legal la droguri

Este cel de-al saselea stat american care ia aceasta decizie, dupa Colorado, Washington, Oregon, Alaska si Nevada. Massachusetts si Maine sunt pe cale sa urmeze acest exemplu in cursul anului, informeaza Reuters.Locuitorii au dreptul sa cumpere maximum 28 de grame de canabis brut o data. Persoanele cu afectiuni specifice pot cumpara cantitati nelimitate, dar trebuie sa prezinte o reteta si cardul de sanatate.Zeci de magazine recent licentiate au fost deschise la inceputul anului in California, pentru persoanele majore (cel putin 21 de ani) care vor sa experimenteze efectele psihoactive ale canabisului.In conditiile in care California are o populatie oficiala de aproximativ 40 de milioane de locuitori, peste o cincime dintre americani traiesc acum in zone in care canabisul este legal pentru cumparare in scop recreational, chiar daca acesta ramane clasificat drept drog ilegal in conformitate cu legislatia SUA.Piata de canabis din California este evaluata de catre majoritatea expertilor la cateva miliarde de dolari anual si se asteapta sa genereze cel putin un miliard de dolari pe an in veniturile fiscale.Uruguay este singura tara care a legalizat vanzarea de canabis pentru uz recreational la nivel national, incepand cu iulie 2017, avand o populatie de doar 3,4 milioane de locuitori.