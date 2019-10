Americanii infurie Turcia chiar de ziua ei: Camera Reprezentantilor a recunoscut genocidul armean. Ankara il convoaca pe ambasadorul SUA

Reactia vehementa a Turciei

Mai mult, Turcia l-a convocat, miercuri, pe ambasadorul american la Ankara, in semn de protest.Este pentru prima oara cand o asemenea rezolutie este adoptata in sesiune plenara a unei camere a Congresului de la Washington, arata AFP.Indemnand la "comemorarea genocidului armean" si la educarea cu privire la aceste fapte, acest text cu caracter neconstrangator a fost adoptat, marti, cu o majoritate zdrobitoare de 405 din 435 de voturi, intr-o rara unitate intre democrati si republicani, si cu doar 11 voturi "impotriva".Premierul armean, Nikol Pasinian, a "salutat votul istoric al Congresului american care recunoaste genocidul armean", apreciind ca aceasta rezolutie "este un pas indraznet catre adevarul si dreptatea istorice care ofera o alinare milioanelor de urmasi ai supravietuitorilor genocidului armean", a scris el pe Twitter.El si-a exprimat, de asemenea, "admiratia fata de generatiile de armeni si americani de origine armeana, al caror activism dezinteresat si perseverenta au fost motorul si inspiratia din spatele votului istoric de astazi". "#Sa nu se mai intample niciodata!", a scris Pasinian.Turcia a reactionat imediat, prin vocea Ministerului sau de Externe si a "condamnat ferm" un "act politic lipsit de sens", care are drept "singuri destinatari lobby-ul american si gruparile anti-turce". Mai mult, Turcia l-a convocat, miercuri, pe ambasadorul american la Ankara, in semn de protest.Genocidul armean este recunoscut de aproximativ 30 de tari si de comunitatea istoricilor. Potrivit unor estimari, intre 1,2 si 1,5 milioane de armeni au fost ucisi in timpul Primului Razboi Mondial de trupele Imperiului Otoman, aliat atunci al Germaniei si Austro-Ungariei.Insa Turcia refuza folosirea termenului "genocid", evocand masacre reciproce, pe fondul razboiului civil si foametei care s-au soldat cu sute de mii de morti in ambele tabere."Prea adesea, in mod tragic, realitatea acestei crime abominabile a fost negata. Astazi noi spunem clar, in acest hemiciclu, pentru ca sa se graveze in marmura analelor Congresului, actele barbare comise impotriva poporului armean constituie un genocid", a sustinut presedintele Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi.In aprilie 2017, la putin timp dupa ce s-a instalat la Casa Alba, Donald Trump a catalogat masacrarea armenilor in 1915 drept "una dintre cele mai rele atrocitati in masa din secolul al XX-lea". In pofida faptului ca s-a abtinut sa foloseasca termenul "genocid", Ankara si-a exprimat atunci furia, denuntand "dezinformarea" si "definitiile rele" ale presedintelui american.Inainte sa fie reales in 2008, predecesorul sau Barack Obama s-a angajat sa recunoasca genocidul, insa nu a mai folosit niciodata acest cuvant in cele doua mandate prezidentiale.Acest vot intervine de Ziua Nationala a Turciei, in contextul in care relatiile intre Washington si Ankara, aliati in NATO, traverseaza o noua zona de turbulente puternice. Presedintele Trump a lasat calea deschisa unei ofensive turce in Siria impotriva combatantilor kurzi, cu toate ca acestia au fost aliatii Statelor Unite, retragand fortele americane din nordul Siriei la inceputul lui octombrie.Aceasta decizie a provocat un val de condamnari la adresa lui Trump pana si din tabara republicana, ai carei alesi au amenintat sa impuna cele mai "infernale" sanctiuni Turciei si conducatorilor turci.In fata acestor presiuni, Guvernul american a anuntat la randul sau masuri punitive, mai modeste, dupa care le-a ridicat in urma unui armistitiu negociat cu Ankara.In urma votului recunoasterii genocidului armean, Camera Reprezentantilor a adoptat, marti seara - cu o cvasiunanimitate - un text care prevede sanctiuni vizand conducatori turci in legatura cu ofensiva turca in Siria si o banca turca.Insa acest proiect de lege este necesar sa fie adoptat de Senat pentru a deveni lege si a intra in vigoare.Or, dupa ce au fost impotriva deciziilor presedintelui Donald Trump, senatorii republicani, care detin controlul in Camera superioara a Congresului, si-au pus criticile in surdina, in urma armistitiului si anuntarii mortii, intr-un raid american, a liderului gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.