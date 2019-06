Captura colosala de droguri in SUA: Un vas cu 16 tone de cocaina venea spre Europa

Ziare.

"Este una din cele mai importante capturi de stupefiante din istoria Statelor Unite", a anuntat procurorul general al orasului Philadelphia, William McSwain, transmite AFP"O asemenea cantitate de cocaina ar putea ucide milioane de persoane", a scris el pe Twitter.Cocaina are o, potrivit biroului procurorului. Membrii echipajului de pe vapor au fost arestati si pusi sub acuzare, iar o vasta ancheta este in curs de desfasurare.Drogul a fost descoperit in sapte containere care se aflau pe cargoul MSC Gayane, cu directia Europa, dupa ce anterior facuse escale in Chile, Panama si Bahamas, potrivit presei locale.Aceasta captura intervine pe fondul confiscarilor record de stupefiante in nord-estul Statelor Unite in ultimele luni, la Philadelphia, New York si in New Jersey.