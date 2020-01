Care este diferenta dintre fortele armate americane si cele iraniene?

Foto: Deutsche Welle

Va exista un razboi intre SUA si Iran? Sau ne confruntam chiar cu pericolul unui nou razboi mondial? Milioane de oameni din intreaga lume isi pun in prezent aceste intrebari, dupa ce SUA l-au eliminat pe generalul iranian Soleimani, iar Iranul a amenintat ca se va razbuna.Majoritatea expertilor sunt prudenti cu prognozele. Dar toata lumea este de acord ca, daca va exista un razboi, Statele Unite vor iesi victorioase. Superioritatea armatei americane este evidenta.Diferenta dintre bugetele militare este izbitoare: bugetul SUA este de aproximativ 50 de ori mai mare decat cel iranian. Ca numar de forte armate, inclusiv rezervisti, americanii conduc, de asemenea, detasat.Expertii considera ca intr-un posibil viitor razboi, superioritatea strategica a Statelor Unite se va materializa in principal datorita aviatiei: americanii au de 12 ori mai multe aeronave de lupta decat Iranul.La sol, SUA au de patru ori mai multe tancuri si blindate decat armata iraniana. Singurul capitol la care iranienii au o superioritate semnificativa este artileria. Dar mai are artileria un rol serios intr-un posibil razboi?