Casa groazei in California: Zece frati torturati de parinti prin simularea inecului, strangulati sau opariti (Video)

"In mod continuu, copiii erau loviti, strangulati, muscati, vizati cu arme precum arbalete si pistoale cu aer comprimat, loviti cu arme precum bastoane si bate de baseball, supusi torturii prin 'waterboarding' (simularea inecului) ", se arata in actul de acuzatie intocmit de parchet, pe care AFP l-a putut consulta.Unii au fost arsi cu apa clocotita, potrivit aceleiasi surse."Din cauza acestor abuzuri repetate, copiii au multiple tipuri de cicatrice si brate rupte", in cazul unora, a precizat ministerul public.Ina Rogers, mama in varsta de 30 de ani, si sotul ei Jonathan Allen, in varsta de 29 de ani, au fost arestati pe 31 martie la domiciliu, la Fairfield, la nord de San Francisco, dupa ce politia a raspuns unui apel telefonic cu privire la un copil disparut.Intrand in casa, agentii au descoperit copiii inghesuiti unul in altul pe parchetul salonului. Casa era intr-o stare deplorabila - intesata de haine, cosuri de gunoi si excremente.Copiii au fost pusi in siguranta, iar abia in cursul anchetei au fost dezvaluite cazuri de abuzuri sadice."In cursul anchetei, copiii au descris in detaliu cazurile de abuz", au precizat autoritatile californiene.Ei au declarat ca mama lor, Ina Rogers, era la curent cu aceste fapte, care durau de mai multi ani, si ca ea ar fi participat de asemenea la ele.Rogers, care a fost inculpata initial de un singur capat de acuzare minor, se confrunta de-acum cu noua capete de maltratare de copii, care corespund unor fapte penale.Ea a fost plasata in detentie, iar cautiunea a fost stabilita la suma de 495.000 de dolari.Tatal - principalul autor al torturilor - se afla de asemenea in detentie. El este vizat de sapte capete de acuzare de tortura si noua de abuz.Cazul aminteste alta descoperire sinistra in California, de anul acesta, si anume cea a sotilor Louise si David Turpin, care si-au sechestrat si infometat cei 13 copii timp de mai multi ani . Ei au fost inculpati in ianuarie de tortura si maltratare.