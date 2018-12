Cat a cheltuit Departamentul de Justitie al SUA pentru ancheta privind Rusia

Ziare.

In perioada respectiva, numai biroul lui Mueller a cheltuit circa 4,6 milioane de dolari, transmite Reuters.Alte birouri ale Departamentului de Justitie au cheltuit 3,9 milioane de dolari.Raportul precizeaza insa ca banii ar fi fost cheltuiti "indiferent de existenta" procurorului special.Trump a negat, marti, intr-un interviu acordat Reuters in Biroul Oval, acuzatiile procurorilor conform carora persoane din echipa sa de campanie au avut contacte cu oficiali rusi in timpul si dupa campania prezidentiala din 2016.Presedintele a mai spus ca nu este ingrijorat de ultimele acuzatii conform carora i-a ordonat avocatului personal Michael Cohen sa plateasca femeile cu care ar fi avut relatii extraconjugale.