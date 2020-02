Cateva femei au dat buzna topless pe scena unde Bernie Sanders tinea un discurs (Foto&Video)

Topless protester confronts Bernie Sanders, de Blasio at Nevada campaign rally https://t.co/xkk9anBhYa pic.twitter.com/dpWSyin69X - New York Post (@nypost) February 16, 2020

Bernie Sanders, care aspira sa devina candidatul democratilor la presedintia SUA, tocmai o prezentase pe sotia sa Jane O'Meara Sanders ca "viitoarea Prima Doamna" cand o femeie s-a indreptat catre microfon si a inceput sa vorbeasca incoerent despre subventii pentru industria de produse lactate, dupa cum arata o inregistrare video postata pe retele sociale, arata dpa."Bernie, sunt cea mai mare sustinatoare a ta si sunt aici pentru a-ti cere sa nu mai sprijini industria laptelui si fermele de animale. Cred in tine", a exclamat ea, inainte ca sunetul microfonului sa fie taiat.Doua femei topless au sarit pe scena pentru a i se alatura celei dintai. Ele au turnat pe ele lapte si s-au insiruit pe podium pentru doar cateva secunde inainte ca fortele de securitate sa le dea jos.Multimea a scandat "Bernie!" in timp ce unii au strigat obscenitati la adresa femeilor.Candidatul la presedintie a parut sa trateze incidentul cu calm si a spus in gluma: "Aici este Nevada, unde exista intotdeauna un pic de distractie fara niciun ban in plus".Primarul Bill de Blasio, care il prezentase pe Sander cu cateva minute inainte, a parut insa intimidat de incident. El a fost vazut intr-o inregistrare ferindu-si privirea si indepartandu-se de locul cu pricina.De altfel, incidentul de sambata nu a fost primul care a avut ca ingredient nuditatea, din timpul unei intalniri electorale a lui Sanders. In 2016, doua femei au fost arestate dupa ce s-au dezbracat pentru ca cei prezenti sa poata vedea ceea ce era scris pe corpurile lor - "Feel the Bern" - in timpul unei manifestatii electorale in Los Angeles, potrivit L.A.Times.