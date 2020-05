Cateva muzee din Chicago au pus masti statuilor pentru a arata importanta protectiei fata de noul coronavirus

Ziare.

Guvernatorul statului Illinois le-a cerut oamenilor ca de acum inainte sa poarte masca in momentul in care se afla pe strada. Primarul orasului isi indeamna cetatenii sa se protejeze si sa-i protejeze si pe ceilalti. "Faceti o masca, purtati o masca, donati o masca", le-a spus el.Marile institutii culturale din oras au ales sa urmeze sfaturile, echipand marile lor statui din spatiul public cu masti de protectie.Institutul de Arta, al doilea muzeu ca marime din tara dupa Met din New York, care sarbatoreste 140 de ani de existenta are intrarea marginita de doi lei din bronz, creati de Edward Kemeys, mare sculptor american de animale de la sfarsitul secolului al XIX-lea.Perechea de feline a devenit simbolul orasului: leii se regasesc pe logo-urile echipelor locale sportive. Conducerea muzeului a decis ca ar trebui sa dea un exemplu punandu-le masti contra epidemiei de coronavirus.La cativa metri mai departe, in Daley Plaza, statuia emblematica a lui Picasso a primit o masca contra virusului. Pentru cei 15 metri inaltime si 145 de tone de otel ai sai a fost nevoie de o masca pe masura.Toate mastile au culorile si insemnele orasului Chicago: patru stele rosii pe un drapel alb marginite de bleu ciel.