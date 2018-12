Cazul Jamal Khashoggi: Senatorii americani sunt convinsi ca printul Arabiei Saudite e implicat in crima

Ziare.

Senatorul Lindsey Graham a afirmat ca are "mare incredere" in faptul ca Mohammed bin Salman a fost complice la crima, scrie BBC Apoi, un republican din Carolina de Sud a spus ca printul mostenitor este "nebun" si "periculos".Desi arabii au pus sub acuzare 11 persoane in cazul uciderii jurnalistului, acestia neaga vehement implicarea printului mostenitor.Marti a fost audiata in Congres sefa CIA, Gina Hospel, insa membrii comisiei Senatului pentru Relatii Externe nu au facut declaratii dupa intrevedere, in sensul sa dea detalii despre ce s-a discutat.Graham a mai spus ca Arabia Saudita nu ar mai trebui sa primeasca sprijin militar in razboiul din Yemen atat timp cat printul mostenitor ramane la putere.Un alt senator, Bob Mendez, democrat din New Jersey, sustine si el aceleasi lucruri. Acesta a precizat ca Statele Unite trebuie "sa trimita un mesaj clar si neechivoc ca astfel de actiuni nu sunt acceptate".Senatorul Bob Corker le-a spus reporterilor: "Am zero indoieli ca printul MBS a ordonat crima. Daca s-ar afla in fata unui juriu, ar fi condamnat in 30 de minute. Vinovat".Acesta a mai sugerat ca presedintele Donald Trump "trece cu vederea" uciderea jurnalistului refuzand sa il condamne pe print.Senatorul republican Richard Shelby (Alabama) a adaugat si el: "Acum, intrebarea ramane 'cum il separi pe printul mostenitor si grupul sau de tara'?".Senatorul Chris Murphy a criticat Administratia Trump: "Nu totul trebuie sa ramana un secret. Daca guvernul nostru stie ca lideri sauditi au fost implicati in crima unui rezident american, de ce nu ar trebui sa stie si publicul acest lucru?".Senatorii incearca astfel sa puna presiuni asupra Casei Albe in condamnarea printului. Insa, cum Administratia Trump nu a facut pana acum acest lucru, acestia incearca sa transmita un mesaj pe cont propriu.Optiunile lor includ blocarea sau suspendarea vanzarilor de arme si impunerea unor sanctiuni mai dure. In acest sens, senatorii au votat deja pentru a avansa o masura care sa retraga sprijinul militar american pentru Arabia Saudita in razboiul din Yemen.A.D.