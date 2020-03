Ce fac americanii in pandemie: Cozi uriase ca sa-si cumpere arme de foc. Vanzarile au crescut de 5 ori, iar Trump are partea lui de vina

Arme ca sa se pazeasca de disperati

Vanzarile au crescut de cinci ori si Trump are rolul sau

La sfarsitul saptamanii trecute, s-au format cozi lungi in fata magazinului de arme Martin B. Retting, in Culver City, din comitatul Los Angeles, ceea ce a determinat centrul sa posteze un mesaj pe contul sau de Facebook, prin care cerea scuze clientilor ca nu le mai poate permite sa incerce anumite arme si ca angajatii nu-i pot servi pe toti, relateaza marti EFE."Daca suna telefonul si nu raspundem, acest lucru se intampla pentru ca suntem usor depasiti de situatie pentru moment... va multumim pentru intelegere" - asa suna acum unul dintre mesajele postate pe contul Facebook al magazinului.Si toate acestea dupa ce nu mai departe decat vinerea trecuta magazinul postase pe Facebook un anunt in care spunea ca are suficiente stocuri de arme si o cantitate decenta de munitii.Seriful comitatului Los Angeles, Alex Villanueva, maxima autoritate in domeniul securitatii din regiune, a deplans faptul ca mii de locuitori din aceasta zona au decis sa cumpere arme in aceste momente."Aceste cumparaturi frenetice de armament sunt o expresie a panicii, insa noi suntem disponibili si vizibili in toate comunitatile. Nu avem nevoie de ajutorul nimanui. Suntem pregatiti sa aparam populatia, nu avem nevoie de ajutor", a insistat Villanueva, intr-o conferinta de presa, apreciind ca "nu este o idee buna" sa se achizitioneze arme in situatia actuala."Toti trebuie sa dam dovada de responsabilitate pentru ca (armele - n.red.) sa nu ajunga pe mainile oamenilor care nu ar trebui sa le detina", a adaugat el.Asociatia Nationala a Armelor de Foc (NRA) si-a anulat conventia care urma sa aiba loc in perioada 16-19 aprilie in Nashville (statul Tennessee), din cauza preocuparilor privind extinderea pandemiei si dupa ce presedintele Donald Trump a declarat stare de urgenta."Ne pare sincer rau ca a trebuit sa luam aceasta masura, indeosebi pentru numerosii nostri membri loiali, care ni se alatura pentru aceasta sarbatoare anuala a NRA si pentru libertatile noastre constitutionale", a transmis NRA intr-un comunicat. Conventiile NRA obisnuiesc sa atraga circa 70.000 de persoane, potrivit organizatiei.Cotidianul Los Angeles Times a relatat ca vanzarile de arme au crescut si in state precum Oklahoma, unde cumparatorii au avertizat ca exista temerea ca starea de urgenta sa provoace probleme de ordin social.La cel mai mare magazin de arme din lume, din zona metropolitana a statului american Atlanta, s-au format cozi in care oamenii stateau pe cate sase sau opt randuri, iar cel putin un magazin din statul Idaho a restrictionat vanzarile, dupa ce rafturile aproape ca s-au golit, a relatat marti agentia Associated Press, preluata de ABC News.Potrivit sursei citate, reprezentantii magazinelor de arme afirma ca isteria cumparaturilor este alimentata de consumatori careintr-o astfel de eventualitate.Vanzarile au crescut vertiginos in doar cateva zile, au declarat experti din industrie. Unele achizitii sunt facute de persoane care isi cumpara pentru prima data o arma, altele - de detinatori de arme cu state vechi care isi maresc colectia si isi fac provizii de munitii.Totodata, o alta explicatie a vanzarilor in crestere o reprezinta ingrijorarile conform carora alesii locali ar putea incerca sa restrictioneze accesul la arme de foc. Un primar din statul Illinois a semnat recent un ordin executiv care sa-i permita sa interzica vanzarea de arme sau munitii si acelasi lucru l-a facut si un alt edil din statul New Orleans.Cifrele exacte nu vor fi cunoscute decat luna viitoare, dar deja, de la inceputul anului, solicitarile pentru verificarea cazierelor judiciare in vederea achizitionarii de arme au crescut considerabil comparativ cu anul trecut.Potrivit datelor furnizate de FBI, in lunile ianuarie si februarie au fost facute peste 5,5 milioane de verificari de cazier judiciar. Totodata, AP remarca faptul ca, in ani electorali, vanzarile de arme tind sa creasca si acelasi lucru s-a intamplat si in 2016.La Sportsmen's Warehouse din orasul Meridian, statul Idaho, unele rafturi pe care se gaseau de obicei spre vanzare pistoale erau goale. Magazinul a lipit anunturi prin care isi informa clientii ca vanzarile vor fi restrictionate la nu mai mult de doua arme de persoana zilnic si nu mai mult de o pusca de tip Kalasnikov de persoana zilnic. Magazinul a rationalizat totodata si vanzarea de munitie.Vanzarile de arme au crescut si online. Site-ul Ammo.com, care vinde munitii pe Internet, a inregistrat o crestere a vanzarilor in ultima perioada. Potrivit companiei, intre 23 februarie si 4 martie, vanzarile au crescut cu 68% fata de situatia inregistrata cu 11 zile inaintea datei de 23 februarie, a relatat cotidianul Los Angeles Times.Ed Turner, proprietarul magazinului de arme Ed's Public Safety din orasul Stockbridge, statul Georgia, a declarat pentru AP ca vanzarile au crescut de cinci ori si spune ca in 27 de ani de cand se ocupa de aceasta afacere nu a mai trait un astfel de moment. "N-am mai vazut asa ceva... Aici este vorba despre spirit de autoconservare. Asta-i panica. Este ca si cum ai spune ca altfel (fara arme - n.red.) nu vei fi in stare sa-ti protejezi familia de hoarde si de morti vii", a declarat el.Presedintele Trump, un mare sustinator al NRA, a postat sambata un mesaj pe contul sau de Twitter in care scria, referindu-se la posesia de arme de foc, "nu ai nevoie de ele pana cand ai nevoie de ele", aminteste EFE.