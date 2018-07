Ce i-au cerut americanii ambasadorului roman George Maior

Ziare.

"Este un lucru uzual pentru doua state care sunt aliate, care fac parte dintr-un parteneriat strategic. Consultarile la nivel oficial sunt foarte utile si importante, atunci cand exista temeri. Din acest punct de vedere este o chestiune de rutina uzuala. Singura chestiune legata de asigurarea unei concordante intre textul legii si anexa prin care se fac calculele privind deducerea cheltuielilor din exploatari, avand in vedere ca pentru offshoruri este mult mai costisitoare aceasta activitate de exploatare a gazelor naturale. Mai mult, s-a insistat foarte clar pe ideea interesului pe care partea americana il are in comparatie cu relatiile cu Romania, referitoare la problemele energiei, care reprezinta una din problemele principale la ora actuala", a declarat Teodor Melescanu la Antena 3.Ambasadorul Romaniei la Washington , George Cristian Maior, s-a intalnit cu secretarul american al energiei, Rick Perry, intrevederea venind in contextul in care Parlamentul a adoptat Legea offshore, iar liderul PSD Liviu Dragnea , a anuntat ca aceasta va fi modificata prin ordonanta de urgenta."Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, a avut, miercuri, 25 iulie 2018, o intrevedere cu secretarul energiei al Statelor Unite, Rick Perry. Cu aceasta ocazie, cei doi interlocutori au subliniat impactul major al exploatarii resurselor de hidrocarburi din Romania pentru securitatea energetica din regiune, ca o componenta importanta pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania.In context, secretarul american al energiei, Rick Perry, a reafirmat interesul fata de dezvoltarea dialogului pe teme de energie, inclusiv cu ocazia Summit-ului la nivel inalt al Initiativei celor Trei Mari, care va avea loc la Bucuresti, in perioada 17-18 septembrie 2018", se arata intr-un comunicat de presa al Ambasadei Romaniei la Washington.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica seara, ca se poarta discutii pentru o posibila ordonanta de Guvern pentru legea off-shore, el precizand ca prevederile actului normativ nu sunt bine definite in anexe si nu sunt clare."Ceea ce s-a adoptat in lege trebuie sa fie pus limpede, pus clar si fara echivoc si in anexa care cuprinde formula de calcul pentru deducerile pentru impozitul pe veniturile suplimentare si pentru deducerile din acest impozit. Si anume este vorba de valoarea investitiilor despre care se vorbeste in lege ca este firesc sa se deduca investitiile, dar nu este foarte bine clarificat in lege. Si nu se deduc toate investitiile o data, ci intr-o perioada de timp, in asa fel incat statul roman sa primeasca bani, dar, in acelasi timp, si companiile care investesc sa poata sa se mentina deasupra costurilor. Ideea e ca noi avem nevoie de acele gaze, avem nevoie ca cineva sa le scoata, dar cei care le scot sa nu lucreze in pierdere si sa aiba si nivelul de cash flow firesc si necesar. Asta va trebui sa cuprinda ordonanta", a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, marti la Parlament.Acesta a adaugat ca a vorbit deja cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, urmand sa mai existe o discutie pe aceasta tema cu ministrul Energiei, Anton Anton , Teodorovici si ministrul Justitiei, Tudorel Toader Pe 9 iulie, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, cu 175 de voturi pentru, 30 impotriva si 30 de abtineri. Initiativa legislativa adoptata de deputati reglementeaza modul de implementare a operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere off-shore.