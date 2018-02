Ce presupune jobul unui "trol" din Rusia: Scriam ca albul este negru si ca negrul este alb

Ziare.

Acum, fosti angajati ai "fabricii de troli" din Sankt Petersburg spun ca se simt razbunati de decizia luata de autoritatile americane, pentru umilinta de a fi obligati sa scrie minciuni zi de zi.Marat Mindiyarov, un fost angajat rus al "fabricii de troli", a povestit despre activitatea pe care a desfasurat-o in perioada in care in Statele Unite aveau loc alegerile premilinare din cadrul celor doua partide pentru desemnarea candidatului la presedintie. Mindiyarov sustine ca in acea perioada s-a simtit ca unul dintre personajele din cartea "1984" scrisa de George Orwell, informeaza Washington Post Marat Mindiyarov s-a angajat din intamplare la "fabrica de troli" din Sankt Petersburg, deoarece era somer si isi cauta de lucru. Spune ca jobul lui consta in postarea de comentarii in care nu isi exprima propria opinie, ci scria ceea ce ii cereau sefii sai.Barbatul, in varsta de 43 de ani, sustine ca el si ceilalti 300-400 de angajati erau obligati sa scrie ca "albul este negru si negrul este alb". Cand Uniunea Europeana a sanctionat Federatia Rusa din cauza interventiei in Ucraina si moneda nationala a inceput sa scada puternic, Mindiyarov trebuia sa scrie ca "viata in Rusia este minunata, ca rubla ruseasca s-a intarit si ca in urma sanctiunilor tara a devenit mai puternica."Intrebat despre cum se realiza, Mindiyarov a declarat ca "era o echipa de trei troli si trebuia sa para sa suntem oameni adevarati. Unul dintre noi scria ceva negativ, apoi ceilalti doi intervenau si ii scriau primului ca a gresit. In cele din urma, primul trol era convins de greseala sa. Cam acestea erau piesele pe care trebuia sa le jucam."Intrebat daca crede caa functionat, fostul angajat rus a mai spus "Cine citeste cu adevarat comentariile in articole de stiri?Mindiyarov a precizat ca in fabrica din Sankt Petersburg exista si Departamentul Facebook care era concentrat pe cititorii americani si ca si-a dorit si el sa lucreze acolo deoarece salariul era aproape dublu. "Nu am reusit sa ma transfer.. Cerintele lingvistice erau foarte ridicate".Mindiyarov a lucrat intr-o camera care tot timpul avea jaluzele trase, unde erau 20 de calculatoare: "Erau doua ture de cate 12 ore si nu trebuia sa intarzii nici macar un minut. Norma era de 135 de comentarii. Iti petreceai tot timpul intr-o incapere cu 20 de calculatoare conectate la Internet, iar jaluzelele erau mereu trase. Era ca o linie de productie, toata lumea avea cate ceva de scris.Aveai sentimentul ca lucrezi intr-o fabrica ca oricare alta, nu intr-un mediu creativ", a mai spus fostul trol, care pentru munca sa primea un salariu de aproximativ 700 de dolari pe luna.Intrebat de reporterii de la Washington Post de ce si-a dat demisia de la "fabrica de troli", Mindiyarov a declarat ca "" si ca dupa ce a plecat a observat ca nivelul comentariilor a crescut si ca in preajma alegerilor din Statele Unite campaniile de fake-news s-au inmultit extrem de mult.Serviciile secrete americane au conchis ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential din SUA in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump.FBI, Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupusele contacte intre apropiati ai lui Donald Trump si oficiali rusi. Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.C.S.R.