Ce spun congresmenii statelor de la granita cu Mexicul despre zidul dorit de Trump

Exista 9 membri ai Camerei Reprezentantilor ale caror districte se afla de-a lungul frontierei SUA-Mexic. Nu este o surpriza ca 8 dintre acestia, democrati, se opun acestui demers cu care s-a tot laudat liderul de la Casa Alba in campania electorala.Dar iata ca si cel de-al 9-lea, republican de aceasta data, al carui district se intinde pe 1.320 km de-a lungul granitei, este impotriva ideii. Majoritatea partidului din care face parte, inclusiv senatori si guvernatori din statele de langa frontiera, il sustin pe presedintele Trump, scrie BBC Iata ce au de zis cei 9 congresmeni care se opun., republican din Texas: "Cred ca ridicarea unui zid din beton este cel mai scump si cel mai putin eficient mod de a asigura securitatea frontierelor".El sustine ca o idee mai buna ar fi un "zid smart", care ar fi compus din senzori si alte dispozitive de acest fel."Un zid smart ar folosi senzori, radare si tehnologii de supraveghere pentru a detecta intrusii care incearca sa treaca granita", a notat Hurd intr-un editorial in 2017.Districtul lui Will Hurd se intinde de la El Paso pana la Antonio., democrat din Texas: "E o solutie de secolul 4 pentru o problema de secolul 21"."Nimeni nu isi doreste un control mai dur la granite decat mine", afirma Gonzalez, care se opune construirii unui zid pentru ca nu crede "ca aduce siguranta reala si ii costa prea mult pe platitorii de taxe".Orasul de frontiera McAllen intra in districtul lui Vicente Gonzalez., democrat din Texas: "Zidul i-ar incurca pe imigranti cateva minute sau secunde".Cuellar argumenteaza ca 4 miliarde de dolari ar fi mai bine cheltuiti pentru a moderniza punctele de intrare in tara si in niciun caz pentru ridicarea unui zid care i-ar incurca pe imigranti "cateva minute sau cateva secunde".El adauga ca telecomunicatiile moderne pentru agentii de frontiera si finantarea pentru a ajuta Mexicul sa-si securizeze granita sudica ar fi, de asemenea, de ajutor., democrat din Arizona: "Nu vrem un zid in zona de sud a Arizonei. O treime din economia noastra vine din Mexic. Vrem sa construim poduri, nu ziduri", a declarat Kirkpatrick, reprezentanta al celui de-al doilea District din Arizona., democrat din Arizona: "Niciun cent nu ar trebui sa se indrepte spre monumentul urii al lui Trump", a scris el pe Twitter."Este o greseala teribila, teribila, pe care o face Donald Trump", a declarat Grijalva pentru CBS, catalogand masura drept "o fantezie", si nu o solutie. "Ar fi devastator pentru districtul meu", a mai completat democratul., democrat din Texas, reprezentat al orasului El Paso: "Donald Trump incearca sa creioneze comunitatile de la granita drept niste zone in care un zid ar rezolva toate problemele"., democrat din California, care a reprezentat in ultimii 5 ani al 51-lea District al Californiei: "Nu exista nicio criza unde locuiesc eu langa granita"."Traiesc in apropiere de granita, cam la 16 km distanta. Este San Diego. Adica, e pur si simplu un paradis. Ideea ca aici este o criza, o criza de securitate, pur si simplu nu are sens", a explicat Vargas pentru CNN."Realitatea este ca da, exista oameni care vor sa intre in tara noastra, insa ii putem impiedica cu solutii inteligente, care ar trebui sa se bazeze mai degraba pe tehnologie", a remarcat democratul., democrat din New Mexico: "Granita e casa mea".Small a subliniat ca frontiera SUA-Mexic este "casa" ei: "Sunt decisa sa lupt pentru ea si sa implementez politici care o vor ajuta sa fie mai dreapta si corecta", a scris ea pe Twitter, dupa o vizita la frontiera., democrat din Texas - Desi in trecut a spus ca este de acord cu propunerea lui Trump in ce priveste zidul, Filemon Vela Jr se opune vehement acum: "De ce ar crede cineva ca ridicarea unui zid de-a lungul granitei unei tari care ne este aliat este o idee buna?", a comentat el intr-un editorial pentru o publicatie americana.A.D.