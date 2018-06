Ce ti se poate intampla cand faci jogging: Treci granita si esti arestat

Ziare.

com

Cedella Roman, in varsta de 19 ani, se afla in vizita la mama sa, care locuieste in Canada. Tanara a decis intr-o dimineata sa iasa la alergat, pe o plaja in British Columbia, cea mai vestica provincie a Canadei, cunoscuta pentru frumusetea naturii, in dupa-amiaza zilei de 21 mai.Aceasta a povestit pentru mai multe publicatii cum s-a intamplat totul: s-a strecurat pe un drum mai retras, odata ce mareea a inceput sa isi faca simtita prezenta, apoi s-a oprit sa faca o fotografie peisajului.Insa, cand a vrut sa se intoarca inapoi, a fost oprita de doi ofiteri ai Politiei de Frontiera care i-au spus ca a intrat ilegal in SUA, mai exact in Blaine, Washington, arata Mirror.co.uk "Un ofiter m-a oprit si mi-a spus ca am trecut granita ilegal", a povestit tanara. "I-am spus ca nu am facut-o intentionat si ca nici macar nu intelegeam ce se intampla".Roman a mai explicat ca nu a vazut niciun semn care marcheaza linia frontierei, ea fiind surprinsa in fapt de camerele de supraveghere din zona."Mi-am spus 'ei bine, am trecut granita, dar cred ca imi vor da doar o amenda sau ma trimit inapoi in Canada cu un avertisment'", insa s-a inselat, pentru ca tanara a iesit sa faca jogging fara vreun act de identitate asupra ei, asa ca politstii au arestat-o.Ea a fost plimbata 200 de kilometri pana la Centrul de Detentie Tacoma Northwest, din cadrul Departamentului de Securitate Interna al SUA."M-au dus la centrul lor si m-au pus intr-o masina cu bare. M-au dus in interior si mi-au zis sa-mi dau jos tot ce aveam asupra mea, bijuteriile csi accesoriile. M-au controlat peste tot", a marturisit Roman.I s-a dat voie sa o contacteze pe mama ei, Christiane Ferne, care a venit imediat la acel centru sa-i aduca pasaportul si actele de studii.Cu toate acestea, tinerei i s-a spus ca trebuie sa prezinte documentele si la Serviciul Imigrari Canada, pentru a vedea daca i se da voie sa se intoarca in tara, iar pana una alta a fost tinuta in acel centru timp de 2 saptamani.Mama fetei, care a vizitat-o de cateva ori in unitatea de detentie, a declarat ca nu e deloc corect ce se intampla, in conditiile in care nu exista niciun semn in acea zona care marcheaza linia frontierei."E ca o capcana... oricine poate fi prins acolo", a subliniat aceasta.A.D.