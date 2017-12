Cel mai grav incendiu petrecut la New York in ultimii 25 de ani a fost provocat de un copil de trei ani care se juca la aragaz

Ziare.

Focul a izbucnit la parterul al unei cladiri de locuinte si s-a propagat cu rapiditate. "Am descoperit ca focul a pornit de la un aragaz, la parter. El a fost declansat de un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz. Incendiul a luat-o prin surprindere pe mama, care nu stia ce se intampla. Ea a fost alertata de strigatele" copilului, a declarat Daniel Nigro, seful pompierilor din New York, citat de The Washington Post Bilantul tragediei a fost anuntat, vineri, de politie. Trei fete in varsta de unul, trei si sapte ani, precum si un baiat in varsta de sapte ani au murit in incendiu. In afara de cei patru copii, in tragedia din Bronx si-au pierdut viata si opt adulti, patru barbati si patru femei.O femeie si o fata decedate au fost gasite intr-o cada cu apa in care par ca au incercat sa se refugieze pentru a scapa de flacari, potrivit mai multor publicatii locale.O scoala aflata in apropiere a fost transformata in centru de primire de urgenta pentru locuitorii imobilului, in vreme ce temperatura a scazut la New York la minus 10 grade Celsius.