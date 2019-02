Cel putin 21 de oameni au murit in America din cauza vortexului polar: S-au produs "cutremure de gheata" (Video&Foto)

The chillyweather in Chicago brought what appeared to be an "Ice Storm" on Lake Michigan. This phenomenon was formed when freezing air meetswarmer water pic.twitter.com/c9RmKu716M - China Xinhua News (@XHNews) 1 februarie 2019

Aalia this what Chicago looked like on Wednesday morning at 23 Below Sweetie, I looked up what this phenomenon was and apparently they're called Ice Quakes pic.twitter.com/yBaFXejuMa - Aaron Berg (@airbear2099) 1 februarie 2019

What are those loud booms and cracks? Ice quakes, just another winter oddity https://t.co/4k6AD5wYh4 pic.twitter.com/WaJjOwiKFV - Crazy News (@CrazyNews4) 31 ianuarie 2019

Ziare.

com

Temperaturile au atins -30 de grade Celsius in Chicago si -37 de grade Celsius in Dakota de Nord, conform Reuters.Decesele care au legatura cu vortexul polar au fost raportate incepand cu sambata, in statee Iowa, Indiana, Illionois, Wisconsin si Minnesota.Peste 1.500 de curse aeriene au fost anulate marti si miercuri, aproximativ 800 dintre acestea de pe aeroportul O'Hare din Chicago.Meteorologii americani au anuntat ca temperaturile vor reveni la normal pe parcursul weekendului.Din cauza temperaturilor foarte scazute, s-au produs mai multe "cutremure de gheata".Bilantul precedent anuntat de autoritati era de 12 morti. Alte noua persoane au murit joi in Chicago.Temperaturile scazute au un impact major asupra persoanelor fara adapost, pentru care autoritatile au infiintat centre de cazare pe perioada rece. Statele Unite se confrunta cu cele mai scazute temperaturi din ultimii 20 de ani.