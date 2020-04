Cel putin 7.000 de oameni au murit in camine pentru batrani in SUA, din cauza COVID-19

Ziare.

com

Virusul s-a propagat in mai mult de 4.100 de camine pentru batrani din SUA, potrivit cotidianului, citat sambata dpa.SUA sunt cea mai afectata tara din lume de noul tip de coronavirus, cu peste 700.000 de contaminari si 37.000 de decese, potrivit celui mai recent raport al Johns Hopkins University.Azilurile de batrani sunt cu precadere vulnerabile in fata pandemiei, atat pentru ca persoanele in varsta si cu imunitatea scazuta fac partea din categoria cu cel mai mare risc, cat si pentru ca riscul de infectare este mai ridicat atunci cand oamenii locuiesc foarte aproape unii de altii.In luna martie, SUA au emis noi masuri de prevenire pentru cele peste 15.000 de camine pentru batrani de pe teritoriul tarii. Masurile includ restrictii pentru sala de mese, suspendarea intalnirilor de grup, obligatia angajatilor de a verifica febra persoanelor care intra in camine.Potrivit The New York Times, restrictiile nu au fost inasprite si, chiar daca ar fi fost, angajatii care au grija de persoanele varstnice pot fara sa vrea sa aduca virusul de acasa.In mai multe tari europene s-a raportat de asemenea un numar mare de decese cauzate de COVID-19 in camine pentru batrani.