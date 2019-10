Cel putin cinci morti dupa prabusirea unui bombardier din Al Doilea Razboi Mondial in Statele Unite

Ziare.

Avionul, un bombardier de tip B-17, un model utilizat in al II-lea Razboi Mondial, s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea de pe Aeroportul Bradley, situat in statul Connecticut.La bordul avionului erau 13 persoane.Cel putin cinci persoane au murit in accident, iar altele au fost ranite, a transmis un oficial regional citat de agentia Associated Press.