Chinurile ingrozitoare la care sotii Turpin si-au supus cei 13 copii: Mancau o data pe zi, faceau dus o data pe an

Parintii se considera nevinovati

David Allen si Louise Anna Turpin isi pedepseau copiii daca ii surprindeau spalandu-se pe maini, acuzandu-i ca "se joaca cu apa". De multe ori, nici macar nu li se permitea sa foloseasca toaleta, sustin anchetatorii care se ocupa de acest caz, citati de NBC News Monstruoasa poveste a iesit la iveala in urma cu doar cateva zile dupa ce fiica in varsta de 17 ani a familiei Turpin a evadat din casa, a sunat la 911 si a cerut ajutor. Fata si-a pregatit evadarea vreme de doi ani. Oamenii legii au descins la locuinta, i-au eliberat pe copii si i-au arestat pe parinti.Inainte ca sotii Turpin sa fie prezentati instantei, procurorul Mike Hestrin a dat detalii privind modul in care acestia si-au torturat copiii.Din primele date, David Allen si Louise Anna Turpin nu isi duceau copiii la medic. Nici macar la dentist. Cei doi le cumparau celor mici jucarii, dar nu le permiteau nici sa le despacheteze si nici sa se joace cu ele. Sotii Turpin nu le dadeau copiilor decat o masa de zi. Atunci cand pregateau placinte cu dovleac sau alte dulciuri, nu le dadeau celor mici nici macar sa guste.Singura care pare sa nu fi fost abuzata este mezina sotilor Turpin, in varsta de numai doi ani. Aceasta ar fi primit suficienta mancare. La polul opus, fiica in varsta de 29 de ani a cuplului cantarea doar 37 de kilograme atunci cand a fost salvata din casa.Procurorul Mike Hestrin a spus ca unui singur baiat i se permitea sa invete, dar numai sub supravegherea permanenta a mamei sale. Unii dintre ceilalti copii erau atat de ignoranti incat nici macar nu stiau ca exista politie.Una dintre fete a fost chiar violata de David Turpin, sustine procurorul Mike Hestrin."Dovezile abuzului fizic si emotional suferit de copii sunt incontestabile", a apreciat Hestrin.Cei doi soti au stat netulburati joi in boxa acuzatilor, cata vreme avocatul apararii le-a sustinut nevinovatia in fata instantei. In cazul sotilor Turpin au fost formulate 12 capete de acuzare pentru tortura, 7 pentru abuzarea unui adult cu probleme, 12 pentru privare de libertate si inca 6 pentru abuz de minori. David Turpin a fost acuzat si de abuz sexual impotriva uneia dintre fiicele sale.Daca vor fi gasiti vinovati, David Allen (57 de ani) si Louise Anna (47 de ani) ar putea fi condamnati la 94 de ani de inchisoare.Cei doi pot fi eliberati pe cautiune contra sumei de 12 milioane de dolari.Intrebat cum isi va apara clientii, David Macher, avocatul sotilor Turpin, a declarat:"Ei bine, asta va fi o provocare. Dar ceea ce vreau ca toata lumea sa stie este ca in acest moment clientii mei beneficiaza de prezumtia de nevinovatie. Iar aceasta prezumtie este foarte importanta", a spus avocatul.Copiii sunt in prezent internati. Medicii le administreaza antibiotice si tratamente menite sa ii puna pe picioare.Rudele sotilor Turpin s-au declarat socate la auzul vestilor. Atat mama lui David Allen, cat si sora Annei au spus ca cei doi pareau foarte fericiti si nu le-au dat niciun motiv sa suspecteze ca si-ar abuza copiii.La acest moment, anchetatorii incearca sa inteleaga de ce sotii Turpin si-au torturat copiii si daca aveau motive presupus religioase sa o faca. Cei doi soti le permiteau copiilor care stiau sa scrie sa tina jurnale, iar anchetatorii spera ca acestea le vor fi de folos.