SUA: Cinci copii au murit in urma unui incendiu la un centru de ingrijire

Ziare.

com

Victimele aveau intre 8 luni si 7 ani, conform Guy Santone, seful departamentului de pompieri, arata AFP In urma incendiului, la spital a ajuns si un adult, proprietarul facilitatii. Medicii au anuntat ca acesta este in stare stabila.Cauza incendiului este inca necunoscuta."Suntem pierduti", a declarat Valerie Lockett-Slupski, o femeie care sta vizavi si care are patru nepoti inscrisi la aceasta institutie.A.G.